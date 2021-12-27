20-річна співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер зізналася в поганому душевному стані, пообіцявши розповісти подробиці пізніше, її уважно слухав наречений.

Анна Трінчер збирається заміж за блогера Олександра Волошина, повідомляє Politeka.net. Пара активно готується до весілля незважаючи на те, що рідні погано сприйняли таке рішення.

Блогерка веде соцмережі, де часто розповідає про особисте. Так, наприклад, співачка опублікувала сторіс, в яких "вивернула" душу навиворіт.

Обличчя артистки видно не було, але було чутно, що вона плакала, а в цей час її уважно слухав наречений.

"Я не витримала... цей тиждень настільки морально складний... але я знаю, що це говорить про класні прийдешні зміни!", - написала Анна Трінчер.

На інших кадрах вона скаржилася: "Це найжахливіше... Неможливо, мені боляче, тому що, я не хочу бути іншою - я добра, я така, яка я є, я відкрита до людей".

Подробиці зірка пообіцяла розповісти пізніше.

Після цього співачка розповіла, що вирушила з коханим в Карпати. Зірка передчувала швидкий відпочинок.

Зазначимо, на сторінку Анни Тринчер підписані 1,7 мільйонів користувачів мережі.

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