20-летняя певица, актриса и блогерша Анна Тринчер призналась в плохом душевном состоянии, пообещав рассказать подробности позже, ее внимательно слушал жених.

Анна Тринчер собирается замуж за блогера Александра Волошина, сообщает Politeka.net. Пара активно готовится к свадьбе несмотря на то, что родные плохо восприняли такое решение.

Блогерша ведет соцсети, где часто рассказывает о личном. Так, например, певица опубликовала сторис, в которых "вывернула" душу наизнанку.

Лица артистки видно не было, но было слышно, что она плакала, а в это время ее внимательно слушал жених.

"Я не выдержала... эта неделя настолько морально сложная... но я знаю, что это говорит о классных грядущих изменениях!", - написала Анна Тринчер.

На других кадрах она жаловалась: "Это самое ужасное... Невозможно, мне больно, потому что, я не хочу быть другой - я добрая, я такая, какая я есть, я открыта к людям".

Подробности звезда пообещала рассказать позже.

После этого певица рассказала, что отправилась с возлюбленным в Карпаты. Звезда предвкушала скорый отдых.

Отметим, на страницу Анны Тринчер подписаны 1,7 миллионов пользователей Сети.

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