Анна Тринчер собирается замуж за блогера Александра Волошина, сообщает Politeka.net. Пара активно готовится к свадьбе несмотря на то, что родные плохо восприняли такое решение.
Блогерша ведет соцсети, где часто рассказывает о личном. Так, например, певица опубликовала сторис, в которых "вывернула" душу наизнанку.
Лица артистки видно не было, но было слышно, что она плакала, а в это время ее внимательно слушал жених.
"Я не выдержала... эта неделя настолько морально сложная... но я знаю, что это говорит о классных грядущих изменениях!", - написала Анна Тринчер.
50-летняя Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в..."
Воинский учет для женщин: в ВСУ уточнили, кого не призовут воевать
Юный победитель "Україна має талант" ошеломил зрителей и судей: "Достоин мировой сцены"
ЧП с поездами Укрзализныци, пассажиров пересаживают в автобусы: что произошло
Нацбанк вводит в оборот необычные 40 гривен: появились фото
На других кадрах она жаловалась: "Это самое ужасное... Невозможно, мне больно, потому что, я не хочу быть другой - я добрая, я такая, какая я есть, я открыта к людям".
Подробности звезда пообещала рассказать позже.
После этого певица рассказала, что отправилась с возлюбленным в Карпаты. Звезда предвкушала скорый отдых.
Отметим, на страницу Анны Тринчер подписаны 1,7 миллионов пользователей Сети.
Напомним, элитная квартира Анны Тринчер с женихом обросла мусорными кучами и хламом
Как сообщала Politeka, Анна Тринчер раскрыла свой диагноз и обратилась к украинцам с просьбой
Также Politeka писала, что Анна Тринчер призналась, от какого синдрома страдает