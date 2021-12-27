Головна редакторка видання "Гордон" та дружина журналіста та підприємця Дмитра Гордона Олеся Бацман зазначила, що детектив шоу "Маска" Андрій Данилко, який 30 років тому створив образ Вєрки Сердючки, мав можливість балотуватися у Президенти України в 2019 році. Про це Бацман розповіла в ефірі "Україна 24".

Журналістка зазначила, що тоді багато, хто з артистів мали намір стати Президентом України: деякі заявляли про це відкрито, інші тільки думали. Щодо Данилка, Бацман зазначила, що йому пропонували та вмовляли піти на вибори.

"Андрій Данилко у 2019 році міг бути одним із тих, хто повністю перевернув тоді політичний ландшафт, якби пішов у президенти. А його вмовляли це зробити. Дуже багато людей умовляли. Приходили з різних сил, від різних партій, обіцяли дуже великі гроші, але він сказав — я хочу зберегти себе", - розповіла журналістка.

Дмитро Гордон зазначив, що Данилко виявився дуже розумним і правильно поступив, що не пішов тоді на вибори.

Нагадаємо, що відома українська співачка Настя Каменських, яка є колегою Андрія Данилка на шоу "Маска", нещодавно зізналася йому в коханні. Каменських відповідала на запитання про Данилка і назвала його надзвичайно талановитим та сором'язливим, за що дуже його любить.

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