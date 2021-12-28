Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Тіні Кароль, опублікували чарівне фото, на якому видно, що співачка розтанула в обіймах телеведучого Юрія Горбунова. Схоже, знімок був зроблений в закуліссі шоу "Голос країни", в якому Тіна колись була тренером, а тепер прийшла як запрошена зірка.

На знімку Кароль і Горбань ніжно обнялися, Юрій поклав руку на талію своєї подруги. Перед камерою співачка з'явилася в довгій світлій сукні, яка підкреслила струнку фігурку, а Свій образ доповнила стильними босоніжками. Юрко теж при повному параді, на ньому темний костюм з білою футболкою і кросами.

"Найкращі", "Коти", "Улюблені", - пишуть фанати в коментарях.

Відзначимо, що Тіна Кароль і Юрій Горбунов колись були колегами - вони разом працювали в прямому ефірі і вели шоу "Танців з зірками". Однак, в минулому сезоні Тіна у голд-румі проекту замінила молода ведуча Іванна Онуфрійчук.

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