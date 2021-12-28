55-річний Павлік заспівав про почуття до Репяхової, яка стала його четвертою дружиною і влітку подарувала йому сина. Кохана артиста не втрималася і похвалилася перед своєю численною аудиторією в соцмережі.

"Чоловік надіслав готову пісню, яку присвятив мені 😌. Я вже 10 разів послухала", - повідомила Репяхова в "сторіз" у себе в Instagram.

Дівчина в цей момент була за кермом.

"Мого серця половинка і очей моїх сльозинка, - співав з динаміків Павлік. - До нестями я кохаю, світ без тебе не сприймаю. Ти думок моїх тепло, друге ти моє крило".

Примітно, що ще недавно Репяхова зі сльозами на очах говорила про образу на благовірного і навіть замислювалася про розлучення. А причиною всьому, що чоловік нібито не підтримав її з судовим позовом до його колишньої Лариси Созаєвої.

Скандал мусується вже близько місяця. Репяхова подала до суду на колишню дружину Павліка, захищаючи свою честь і гідність. Созаєва публічно обізвала Репяхову "нахабною і холоднокровною тварюкою", чим нібито зіпсувала її репутацію, як блогера.

Нова дружина Павліка вимагає від його колишньої відшкодування моральної шкоди, гроші обіцяє передати на благодійність.

Раніше співак заявив, що хотів би врегулювати конфлікт між дружинами мирним шляхом.

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