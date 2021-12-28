55-летний Павлик спел о чувствах к Репяховой, которая стала его четвертой женой и летом подарила ему сына. Возлюбленная артиста не удержалась и похвасталась перед своей многочисленной аудиторией в соцсети.

"Муж прислал готовую песню, которую посвятил мне 😌. Я уже 10 раз послушала", - сообщила Репяхова в "сториз" у себя в Инстаграм.

Девушка в этот момент была за рулем.

"Моего сердца половинка и глаз моих слезинка, - пел с динамиков Павлик. - До безумия я люблю, мир без тебя не воспринимаю. Ты мыслей моих тепло, второе ты мое крыло".

Примечательно, что еще недавно Репяхова со слезами на глазах говорила об обиде на благоверного и даже задумывалась о разводе. А причиной всему, что муж якобы не поддержал ее с судебным иском к его бывшей Ларисе Созаевой.

Скандал муссируется уже около месяца. Репяхова подала в суд на бывшую жену Павлика, защищая свою честь и достоинство. Созаева публично обозвала Репяхову "наглой и хладнокровной тварью", чем якобы испортила ее репутацию, как блогера.

Новая жена Павлика требует от его бывшей возмещения морального ущерба, деньги обещает передать на благотворительность.

Ранее певец заявил, что хотел бы урегулировать конфликт жен мирным путем.

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