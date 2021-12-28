Відомий український хореограф та учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар розповів журналістам, кого вчив танцювати і скільки бере за один урок.

Як пише Politeka.net, відомий український хореограф Дмитро Дікусар, який в парі з чемпіонкою Ольгою Харлан на шоу "Танці з зірками" зайняв друге місце, розповів журналістам програми "Зірковий шлях", кого вчив танцювати та скільки за це брав.

Так, серед учениць Дікусара психологиня Наталія Холоденко, співачки Слава Камінська та Настя Каменських, "Міс Україна-2008" Ірина Журавська, бізнес-леді Єлизавета Юрушева. Хореограф розсекретив, скільки коштує один його урок, тривалістю 45 хв.

"На сьогоднішній день, ціна за один урок 45 хвилин – 2000 гривень", - зізнався Дмитро Дікусар.

Також хореограф розповів, що ніколи не сварився зі своїми зоряними ученицями та й взагалі намагається уникати сварок, адже переконаний, що так проблему не вирішиш.

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