Як передає Politeka.net, Дмитро Дікусар є відомим танцюристом і хореографом. Також, відомо, що він колишній чоловік відомої співачки Ірини Білик і хореографа Олени Шоптенко. Він вже не в перший раз виходить на паркет шоу "Танці з зірками", і на цей раз його напарницею стала фехтувальниця Ольга Харлан, з якою він посів друге місце у фіналі.
Так, цього разу хореограф опублікував нове фото. У кадрі Дмитро Дікусар показав себе. Під публікацією він вирішив звернутися до українців після своєї поразки на шоу "Танці із зірками".
"Я скучив! А значить, треба побачитися !!🙂
Напишіть зручний день і час.
У сторіс зроблю опитування. Пишіть все, що вас цікавить, турбує і просто думки. Всіх обійняв!!", — писати Дмитро Дікусар.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Дуже чекаю вас в гості в Дніпро. Ви найкращий з усіх", "Нас занадто багато, всіх не обіймеш", "Це явно для якоїсь однієї дівчини повідомлення)", "Вами в танці, можна милуватися нескінченно. Ви гармонійні та галантні. Хочеться вас привітати та побажати, щоб життя було гармонійне у всьому і талант і ваша краса робили".
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