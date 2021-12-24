Відомий український хореограф і танцюрист Дмитро Дікусар, після свого програшу з Ольгою Харлан на "Танцях з зірками", вийшов на зв'язок.

Як передає Politeka.net, Дмитро Дікусар є відомим танцюристом і хореографом. Також, відомо, що він колишній чоловік відомої співачки Ірини Білик і хореографа Олени Шоптенко. Він вже не в перший раз виходить на паркет шоу "Танці з зірками", і на цей раз його напарницею стала фехтувальниця Ольга Харлан, з якою він посів друге місце у фіналі.

Так, цього разу хореограф опублікував нове фото. У кадрі Дмитро Дікусар показав себе. Під публікацією він вирішив звернутися до українців після своєї поразки на шоу "Танці із зірками".

"Я скучив! А значить, треба побачитися !!🙂

Напишіть зручний день і час.

У сторіс зроблю опитування. Пишіть все, що вас цікавить, турбує і просто думки. Всіх обійняв!!", — писати Дмитро Дікусар.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Дуже чекаю вас в гості в Дніпро. Ви найкращий з усіх", "Нас занадто багато, всіх не обіймеш", "Це явно для якоїсь однієї дівчини повідомлення)", "Вами в танці, можна милуватися нескінченно. Ви гармонійні та галантні. Хочеться вас привітати та побажати, щоб життя було гармонійне у всьому і талант і ваша краса робили".

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