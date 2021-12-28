Как пишет Politeka.net, известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который в паре с чемпионкой Ольгой Харлан на шоу "Танці з зірками" занял второе место, рассказал журналистам программы "Зірковий шлях", кого учил танцевать и сколько за это брал.
Так, среди учениц Дикусара психолог Наталья Холоденко, певицы Слава Каминская и Настя Каменских, "Мисс Украина-2008" Ирина Журавская, бизнес-леди Елизавета Юрушева. Хореограф рассекретил, сколько стоит один его урок, продолжительностью 45 мин.
"На сегодняшний день, цена за один урок 45 минут – 2000 гривен", - признался Дмитрий Дикусар.
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Также хореограф рассказал, что никогда не ссорился со своими звездными ученицами да и вообще старается избегать ссор, ведь убежден, что так проблему не решишь.
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