Известный украинский хореограф и участник шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар рассказал журналистам, кого учил танцевать и сколько берет за один урок.

Как пишет Politeka.net, известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который в паре с чемпионкой Ольгой Харлан на шоу "Танці з зірками" занял второе место, рассказал журналистам программы "Зірковий шлях", кого учил танцевать и сколько за это брал.

Так, среди учениц Дикусара психолог Наталья Холоденко, певицы Слава Каминская и Настя Каменских, "Мисс Украина-2008" Ирина Журавская, бизнес-леди Елизавета Юрушева. Хореограф рассекретил, сколько стоит один его урок, продолжительностью 45 мин.

"На сегодняшний день, цена за один урок 45 минут – 2000 гривен", - признался Дмитрий Дикусар.

Также хореограф рассказал, что никогда не ссорился со своими звездными ученицами да и вообще старается избегать ссор, ведь убежден, что так проблему не решишь.

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