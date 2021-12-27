Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський є чемпіоном з латинських танців, а також успішним хореографом. Зірка був переможцем американських "Танців з зірками", а також першим головним героєм шоу"Холостяк". А в 2021 році танцюрист став суддею українського проекту "Танці з зірками". Зараз хореограф повернувся до сім'ї в Лос-Анджелес, США. Дружина Пета Маргатройд поділилася сімейним фото, опублікувавши його в Instagram.

На фото Макс і Пета були в піжамах, а дитина в смугастому червоно-білому костюмі. Вся сім'я стояла біля новорічної красуні, позуючи для фото. Пета опублікувала кілька знімків, показуючи, як сім'я провела час.

"З Різдвом 21 року.

Вчора я не публікувала пост, тому що хотіла бути повністю поруч зі своєю сім'єю, і мені було неправильно сидіти на телефоні. Вчора було так здорово. Єдине, чого не вистачало (знову ж таки), це моя сім'я. Я пообіцяла, що це останній рік нашої розлуки ...

Я сподіваюся, що вчора у всіх був чудовий день! xoxo", - написала Пета.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Щасливого Різдва"," Люблю, Пета", " така мила сім'я!", "Красиві сімейні фото! Який веселий день, щоб насолодитися і відсвяткувати!", "Чарівна сім'я, З Різдвом", "відмінні фото".

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