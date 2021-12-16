Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский стал новым судьей украинских "Танців з зірками", сменив Григория Чапкиса, который умер летом этого года. Звезда является победителем по латинским танцам, хореографом и триумфатором американских "Танців з зірками". Не забывает Макс и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Чмерковский был в костюме и белой рубашкой, а образ дополнил туфлями. Звезда стоял посреди танцпола, спрятав одну руку в карман. Как можно понять по геолокации, Макс находился в Техасе, США.
"Приду к тебе с этой тройкой", - написал танцор под фото.
"Горячий", - написала под фото жена Макса Пета Маргатройд.
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Фанаты поставили тысячу лайков и написали комментарии:
"Блин, ты никогда не перестаешь выглядеть круто!", "Так шикарно !", "Остро одетый мужчина!", "Нечестно ..... ты выглядишь СЛИШКОМ хорошо !!".
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