Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав себе і розповів про свої страхи.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом. Зірка одружений на співачці Наді Дорофєєвій, а також веде сторінку в соц.мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Не рекламний пост!

Про страхи (ну майже)

Я вже зрозумів, що навіть по фото можна зрозуміти коли реклама, а коли ні. Вирішив відразу попередити, що інформативний пост)

Я підписаний на аккаунт де постійно викладають прикольні, Сучасні, життєві та ситуативні страхи)

Наприклад:

Корпоративи на трьох роботах співпадуть

Чи не накритий салат, а він завітриться

Ти згориш раніше, ніж дедлайн

Ну кайф же. Подумав, А що за страхи у мене. Ну з останніх)).

1. Про * * * момент

Тут є кілька сторін. Наприклад, всі купили біткоіни по 500-1000$, а ти..А ти вже все, просто 4 роки згадуєш про той день, коли не купив.

Написати пісню про НГ, але випустити її в квітні.

Зізнатися в любові на її весіллі з твоїм кращим другом))

І взагалі, найжахливіше, що ти розумієш, що провтикав момент не відразу, а тільки з часом.

2. Не виправдати очікування.

Це знаєте, як з фільмом який все розхвалюють і ти вже йдеш з такою завищеною планкою, що виявляється фільм гівно, а люди, які хвалять, ну просто тю-тю.

У мене було, коли мене розхвалили, як ведучого, я прийшов на кастинг і каааак обісрався))) не виправдав свої і продюсерів очікування.

3. Страх, що не буде чогось новенького.

Це коли оновлюєш стрічку, а там нічого нового.

Або чекаєш повідомлення, маєш, оновлюєш, а нічого.

ДО РЕЧІ , підстрах-заливаючи відео на ютуб або в тікток, чекаєш апрув перевірки, оновлюєш, заходиш, а неа..нічого нового)

Але у всіх страхах є плюси. Цього всього може не статися)

Ти отримаєш другий шанс.

Нове точно з'явиться, просто не потрібно бути торопигой.

Або ... ні))", - написав Володимир.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Класно прорекламував страхи. Ми майже повелися, що це не реклама...", "напишемо пісню про осінь і випустимо її восени", "ось про биток прям життєво", "завжди приємно читати щирі пости ...".

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