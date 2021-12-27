Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом. Зірка одружений на співачці Наді Дорофєєвій, а також веде сторінку в соц.мережі Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"Не рекламний пост!
Про страхи (ну майже)
Я вже зрозумів, що навіть по фото можна зрозуміти коли реклама, а коли ні. Вирішив відразу попередити, що інформативний пост)
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Я підписаний на аккаунт де постійно викладають прикольні, Сучасні, життєві та ситуативні страхи)
Наприклад:
Корпоративи на трьох роботах співпадуть
Чи не накритий салат, а він завітриться
Ти згориш раніше, ніж дедлайн
Ну кайф же. Подумав, А що за страхи у мене. Ну з останніх)).
1. Про * * * момент
Тут є кілька сторін. Наприклад, всі купили біткоіни по 500-1000$, а ти..А ти вже все, просто 4 роки згадуєш про той день, коли не купив.
Написати пісню про НГ, але випустити її в квітні.
Зізнатися в любові на її весіллі з твоїм кращим другом))
І взагалі, найжахливіше, що ти розумієш, що провтикав момент не відразу, а тільки з часом.
2. Не виправдати очікування.
Це знаєте, як з фільмом який все розхвалюють і ти вже йдеш з такою завищеною планкою, що виявляється фільм гівно, а люди, які хвалять, ну просто тю-тю.
У мене було, коли мене розхвалили, як ведучого, я прийшов на кастинг і каааак обісрався))) не виправдав свої і продюсерів очікування.
3. Страх, що не буде чогось новенького.
Це коли оновлюєш стрічку, а там нічого нового.
Або чекаєш повідомлення, маєш, оновлюєш, а нічого.
ДО РЕЧІ , підстрах-заливаючи відео на ютуб або в тікток, чекаєш апрув перевірки, оновлюєш, заходиш, а неа..нічого нового)
Але у всіх страхах є плюси. Цього всього може не статися)
Ти отримаєш другий шанс.
Нове точно з'явиться, просто не потрібно бути торопигой.
Або ... ні))", - написав Володимир.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Класно прорекламував страхи. Ми майже повелися, що це не реклама...", "напишемо пісню про осінь і випустимо її восени", "ось про биток прям життєво", "завжди приємно читати щирі пости ...".
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