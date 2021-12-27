Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом. Звезда женат на певице Наде Дорофеевой, а также ведет страничку в соц.сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
"Не рекламный пост!
О страхах (ну почти)
Я уже понял, что даже по фото можно понять когда реклама, а когда нет. Решил сразу предупредить, что информативный пост)
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Я подписан на аккаунт где постоянно выкладывают прикольные, современные, жизненные и ситуативные страхи)
Например:
Корпоративы на трёх работах совпадут
Не накрыт салат, а он заветрится
Ты сгоришь раньше, чем дедлайн
Ну кайф же. Подумал, а что за страхи у меня. Ну из последних )).
1. Про*** момент
Тут есть несколько сторон. Например, все купили биткоин по 500-1000$, а ты..А ты уже всё, просто 4 года вспоминаешь о том дне, когда не купил.
Написать песню про НГ, но выпустить её в апреле.
Признаться в любви на её свадьбе с твоим лучшим другом))
И вообще, самое ужасное, что ты понимаешь, что провтыкал момент не сразу, а только со временем.
2. Не оправдать ожидания.
Это знаете, как с фильмом который все расхваливают и ты уже идёшь с такой завышенной планкой, что оказывается фильм говно, а люди, которые хвалят, ну просто тю-тю.
У меня было, когда меня расхвалили, как ведущего, я пришёл на кастинг и каааак обосрался))) Не оправдал свои и продюсеров ожидания.
3. Страх, что не будет чего-то новенького.
Это когда обновляешь ленту, а там ничего нового.
Или ждёшь сообщение, имеил, обновляешь, а ничего.
Кстати, подстрах - заливая видео на ютуб или в тикток, ждёшь апрув проверки, обновляешь, заходишь, а неа..ничего нового)
Но во всех страхах есть плюсы. Этого всего может не произойти)
Ты получишь второй шанс.
Новое точно появится, просто не нужно быть торопыгой.
Или… нет))", - написал Владимир.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Классно прорекламировал страхи. Мы почти повелись, что это не реклама…", "напишем песню про осень и выпустим ее осенью", "Вот про биток прям жизненно", "Всегда приятно читать искренние посты ...".
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