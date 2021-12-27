Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал себя и рассказал о своих страхах.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом. Звезда женат на певице Наде Дорофеевой, а также ведет страничку в соц.сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Не рекламный пост!

О страхах (ну почти)

Я уже понял, что даже по фото можно понять когда реклама, а когда нет. Решил сразу предупредить, что информативный пост)

Я подписан на аккаунт где постоянно выкладывают прикольные, современные, жизненные и ситуативные страхи)

Например:

Корпоративы на трёх работах совпадут

Не накрыт салат, а он заветрится

Ты сгоришь раньше, чем дедлайн

Ну кайф же. Подумал, а что за страхи у меня. Ну из последних )).

1. Про*** момент

Тут есть несколько сторон. Например, все купили биткоин по 500-1000$, а ты..А ты уже всё, просто 4 года вспоминаешь о том дне, когда не купил.

Написать песню про НГ, но выпустить её в апреле.

Признаться в любви на её свадьбе с твоим лучшим другом))

И вообще, самое ужасное, что ты понимаешь, что провтыкал момент не сразу, а только со временем.

2. Не оправдать ожидания.

Это знаете, как с фильмом который все расхваливают и ты уже идёшь с такой завышенной планкой, что оказывается фильм говно, а люди, которые хвалят, ну просто тю-тю.

У меня было, когда меня расхвалили, как ведущего, я пришёл на кастинг и каааак обосрался))) Не оправдал свои и продюсеров ожидания.

3. Страх, что не будет чего-то новенького.

Это когда обновляешь ленту, а там ничего нового.

Или ждёшь сообщение, имеил, обновляешь, а ничего.

Кстати, подстрах - заливая видео на ютуб или в тикток, ждёшь апрув проверки, обновляешь, заходишь, а неа..ничего нового)

Но во всех страхах есть плюсы. Этого всего может не произойти)

Ты получишь второй шанс.

Новое точно появится, просто не нужно быть торопыгой.

Или… нет))", - написал Владимир.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Классно прорекламировал страхи. Мы почти повелись, что это не реклама…", "напишем песню про осень и выпустим ее осенью", "Вот про биток прям жизненно", "Всегда приятно читать искренние посты ...".

Напомним, кучерявый муж Дорофеевой Дантес озадачил дерзким выпадом

А ещее Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес рассказал, как изменилась его жизнь за год

Также Politeka писала, что Дантес закатил корпоратив с копиями Тины Кароль, Поляковой и Леди Гаги



