Как пишет Politeka.net, 33-летний муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес, недавно начал сольную карьеру, показал поклонникам видео с празднования корпоратива в своем Instagram. Как видим, на праздновании будо очень весело. Певец пригласил ведущего праздника, который проводил различные конкурсы.
Также Дантес показал, что перед ними выступал специальный человек, который перевоплощался в звезд шоу-бизнеса. Так, на корпоративе певца выступала копия певицы Татьяны Булановой.
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Кроме этого, девушка перевоплотилась в Тину Кароль и исполнила ее хит "Скандал", а также в Олю Полякову и Леди Гагу.
Все гости активно подпевали под треки Поляковой и Кароль.
"Не вечер, а сказка", - написал Дантес.
Также Владимир показал в сторис праздничный стол.
"Сладкий стол! Я умею жить на широкую ногу", - написал певец.
Ранее Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес с огромным тазом оливье и бокалом взбудоражил украинцев: "К праздникам готов!".
Напомним, что муж Дорофеевой Дантес рассказал о больших переменах в жизни и поблагодарил жену: появились фото.
А еще Politeka сообщала, что беда настигла мужа Дорофеевой Дантеса, неожиданное фото: "Решил полечить свой...".