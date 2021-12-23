Известный украинский певец и муж исполнительницы Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал поклонникам видео с празднования своего корпоратива, на котором выступали копии известных звезд.

Как пишет Politeka.net, 33-летний муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес, недавно начал сольную карьеру, показал поклонникам видео с празднования корпоратива в своем Instagram. Как видим, на праздновании будо очень весело. Певец пригласил ведущего праздника, который проводил различные конкурсы.

Также Дантес показал, что перед ними выступал специальный человек, который перевоплощался в звезд шоу-бизнеса. Так, на корпоративе певца выступала копия певицы Татьяны Булановой.

Кроме этого, девушка перевоплотилась в Тину Кароль и исполнила ее хит "Скандал", а также в Олю Полякову и Леди Гагу.

Все гости активно подпевали под треки Поляковой и Кароль.

"Не вечер, а сказка", - написал Дантес.

Также Владимир показал в сторис праздничный стол.

"Сладкий стол! Я умею жить на широкую ногу", - написал певец.

Ранее Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес с огромным тазом оливье и бокалом взбудоражил украинцев: "К праздникам готов!".

Напомним, что муж Дорофеевой Дантес рассказал о больших переменах в жизни и поблагодарил жену: появились фото.

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