52-річна Дженніфер Лопес нещодавно показала, як може собі дозволити порушити режим дня і харчування, причому на червоній доріжці і інтерв'ю виглядає зірка завжди чудово.

Як пише Politeka.net, відома на весь світ виконавиця 52-річна Лопес часто миготить на публіці і показує різні наряди від улюблених дизайнерів. Мало не кожен образ зірки хочуть скопіювати і придбати безліч фанатів.

Тому виконавиця завжди намагається довести, що виглядає досить добре в кожному з обраних нею костюмів або суконь. Нещодавно на інтерв'ю Дженніфер з'явилася в чорній сукні мінімальної довжини з рюшами і вирізами на талії і зоні декольте. Причому виконавиця навмисно вибрала наряд такого формату.

Справа в тому, що 52-річна Лопес як і раніше бажає довести, що виглядає не гірше інших і вона в хорошій формі, над якою працює досить багато і відразу з двома тренерами.

Трохи раніше Лопес вирішила провести святкові вихідні з дітьми і тільки в сімейному колі, тому вирішила також показати, як насолоджувалася тихим часом з дітьми, своєю мамою і друзями її дочки. При цьому вбиратися артистка не стала, вирішила показати себе в досить домашньому образі.

"Скільки двоюрідних братів потрібно, щоб зробити вафлю!?! 🧇 ✨ 😂 # Веселого Різдва !!!! 🎄» - писати Лопес під новими кадрами. Причому позувала вона в світлій піжамі, з розпущеним волоссям і без косметики.

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