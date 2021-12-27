Як пише Politeka.net, зірка розмістила нові кадри у своїх сторіз. Як і більшість українців, Леся зараз щосили готується до Нового року. Ця підготовка, звичайно, не обходиться без прикраси будинку.
Так, ведуча показала, що вже встановила ялинку. Компактне дерево зірка розмістила в кутку кімнати. Нікітюк прикрасила його різноманітними кулями в сріблястій і золотій гамі, шишками, а також ефектними золотими лампочками. Дерево вийшло дуже ошатним і при цьому стильним.
"Вчора нарешті прикрасили ялинку", - розповіла шанувальникам Нікітюк.
Вона також показала свою розкішну білу люстру з численними кристалами, що звисають з ріжків.
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"До Нового Року залишилося кілька днів", - нагадала українцям Нікітюк.
Відзначимо, що Леся Нікітюк набула великої популярності після зйомок у проекті "Орел і Решка". Зараз знаменитість бере участь в таких шоу, як "Хто зверху?" і "Хто проти блондинок?". Навколо особистого життя ведучої ходить багато чуток, проте вона залишається холостячкою і не розповідає про своїх коханих.
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Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк влаштувала розкуту примірку своїх кращих міні-суконь з вирізами.
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