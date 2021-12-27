Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька є популярною вітчизняною артисткою і солісткою групи KAZKA. У групи зараз три студійні альбоми-KARMA, NIRVANA і SVIT. Артистка вирішила нещодавно стати учасницею шоу" Танці з зірками", де була в парі з Юрієм Мєшковим. Пара посіла п'яте місце за підсумком сезону. За проект Зарицькій вдалося втратити більше 20 кг. Не забуває Олександра і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Зірка на нових сторіс вирішила поставити запитання фанатам, яку пісню з альбому NIRVANA найбільше полюбили.
"Яка улюблена пісня з альбому NIRVANA?",- написала Олександра.
"Однозначно " Мало", - написав фанат.
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У відповідь Зарицька показала себе перед дзеркалом, знімаючи на телефон і включила цю саму пісню. Красуня підспівувала, вражаючи виглядом.
"Не важко здогадатися, яка моя улюблена", - натякнула на збіг смаків з фанатом Олександра.
Нагадаємо, Зарицька з KAZKA вразила романтичною фотосесією з партнером по " Танцях з зірками»
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