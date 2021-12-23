Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря участию в группе KAZKA, где является солисткой. Недавно артистка участвовала в проекте "Танці з зірками" вместе со своим партнером Юрием Мешковым, однако, незадолго до финала, покинула проект.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Александра Зарицкая покрасовалась с ярким макияжем в сером необычном пиджаке перед камерой. Стоит отметить, что певица похудела на более, чем 20 килограмм, пока участвовала в шоу "Танці з зірками".

Её фото оценил известный украинский певец Ivan NAVI (Иван Сяркевич). Недавно Тина Кароль презентовала новую песню с артистом "Ангели все знають". После премьеры, в интервью телеканалу "1+1" певица назвала Ivan Navi "именно тем хорошим парнем, за которого хочется выйти замуж".

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