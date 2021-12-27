Як повідомляє Politeka.net, відомий гуморист, учасник "Ліги сміху" і претендент на серце "Холостячки" Ксенії Мішиної Андрій Рибак часто радує свою аудиторію забавним контентом в Instagram.

Так, цього разу зірковий красень, який після "Холостячки" знайшов своє кохання – дівчину Аліну, поділився в мережі кумедним роликом, в якому зібрав найяскравіші моменти року, що минає.

Так, судячи з кадрів, 2021 рік для Рибак був дуже насиченим і веселим. Він займався боксом, багато тусувався на вечірках, купався в басейні і проводив час з коханою. Також варто відзначити, що на кадрах багато разів видно суперника по "Холостячці" Олександра Еллерта, в яких Андрій подружився після участі в шоу.

"А як ваш пройшов?", - підписав відеоролик в мережі Андрій Рибак.

Нагадаємо, Друг Еллерта і екскавалер Мішиної злився в ніжному поцілунку з красивою брюнеткою на яхті: фото.

Як повідомляла Politeka, Ексучасник "Холостячки" Рибак насмішив незграбним відео зі своєю дівчиною: "Мало не спалився".

Також Politeka писала, що Ексучасник "Холостячки" Рибак, одягнувшись не по погоді, розсмішив виглядом: кадри.