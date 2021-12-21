Юморист Андрей Рыбак, который участвовал в шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, а теперь дружит с победителем проекта Александром Эллертом, показался в объятиях брюнетки на яхте.

Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным отечественным юмористом и участником "Лиги Смеха". Звезда также пошел в надежде завоевать сердце Ксении Мишиной на проект "Холостячка". Но победить там актер не смог, зато подружился с победителем Александром Эллертом. Рыбак после этого вернулся к своей бывшей подружке, с которой расстался перед "Холостячкой". Не забывает Андрей и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Рыбак решил поговорить с фанатами. Андрей опубликовал фото, где со своей девушкой позирует на яхте, обнимаясь и целуясь

"Было/не было. Вы пишете какое-то действие (исправлял нужду в бассейне, например), а я пишу, было это у меня или нет!", - написал Андрей.

"Буллинг в школе", - спросил фанат.

"Было. За большие уши дразнили", - написал Рыбак.

"Целовался под дождем?", - еще один вопрос поставил фанат.

"Было", - ответил Андрей.

Напомним, экс-участник "Холостячки" Рыбак насмешил неловким видео со своей девушкой

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