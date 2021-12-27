Як повідомляє Politeka.net, відома американська телезірка, світська левиця і бізнесвумен Кім Кардашьян часто радує свою багатомільйонну аудиторію яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в соцмережі чарівні різдвяні кадри з найближчими – дітьми, сестрами і бабусею.

На знімках сама Кімберлі позує в хитромудрому чорному вбранні, який складається з довгої сукні і обтягуючих лосин, які плавно переходять у взуття на шпильках. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж. Діти телезірки теж ошатні - дівчатка у всьому рожевому, а хлопчики в темному.

У підписі до публікації Кардашьян короткому написала: "Святвечір 2021".

Шанувальники тут же почали коментувати фотографії, засинаючи Кім і її сімейство компліментами і привітаннями з побажаннями щасливого Різдва: "Прекрасні", "Дуже сильно", "Які красиві", "Я сумую за тобою", "Merry Christmas", "Щасливого Різдва", "Які чарівні".

Нагадаємо, Кім Кардашьян з сестрою і матір'ю в однакових піжамах викликали подив: "Що ж з їхніми обличчями?".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в обтягуючій сукні помірялася формами з кращою подругою: "Чому з роками молодше?".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян в "невидимому" вбранні хвалилася не тільки фігуркою: "Це за межею реальності".