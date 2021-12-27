Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз він веде шоу"Танці з зірками". Як відомо, Юрій Горбунов одружений на Каті Осадчій з 2017 року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і нещодавно народився Данило.

Також Юрій Горбунов нещодавно заявив, що хоче, щоб дружина народила йому ще й дівчинку. У коментарі під одним з постів Катерини Осадчої артист написав, що"в 40 років буде Маша".

Новий пост Юрія Горбунова ще більше заінтригував користувачів мережі.

"Вмовляю! Як думаєте, вийде?» ,- написав артист.

Схоже, фоловери Горбунова впевнені, що мова йде про дитину.

"На четвертого?", "Марійка», «якщо дівчинку, то повинна погодитися», «звичайно, ви неймовірні», "по очах уже видно, що згодна", - пишуть в коментарях.

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