Як передає Politeka.net, про це Григорій Решетнік написав на своїй сторінці в Інстагарм, та показав фото з суддями «Україна має талант» - Сергієм Притулою, Ксенією Мішиною та Євгеном Котом.

«Нарешті, сьогодні я трішки відійшов від свого першого прямого телевізійного ефіру «Україна має талант», і хотів подякувати всій неперевершеній команді грандіозного проекту!», - зазначив ведучий проєкту.

Григорій Решетнік розповів, що давно мріяв саме про це шоу, та подякував усій команді, яка прациювала над його створенням.

«Зізнаюсь, цей проект був моєю давньою мрією і безумовно особистим викликом! Тому, що я людина - максималіст, затятий хлопець, який з дитинства був капітаном спортивних команд і першим президентом школи:)) Тому, я хотів і мріяв, аби ми всій країні довели, що успішне повернення проектів на екрани можливе та робив все, щоб «Таланти» стали найрейтинговішим - зрештою, нам це вдалося!», - написав Григорій Решетнік.

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