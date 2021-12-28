Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився з 27-річною дівчиною у 2020-му році. Нещодавно у них народився син - Михайло.

Так, цього разу молода дружина Павлика опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Репяхова показала, як гуляє на новорічному ярмарку, де пригледіла подарунок для мами Віктора Павлика - 81-річної Олександри Григорівни.

"Ось такі красиві свічечки, подивіться. Хочу купити собі на Новий Рік, і ще, Віктора Франковича мамі. Ось цей янголятко дуже сподобався", - розповіла Катя Репяхова.

Нагадаємо, нещодавно між Катею Реп'яховою і Віктором Павликом сталася сварка. Вона поскаржилася на те, що її чоловік залишив її одну в так званій "війні" з колишньою дружиною Віктора Павлика - Ларисою. Однак, після цього подружжя помирилися, і Катя Репяхова заявила, що їхня сім'я стала тільки міцнішою.

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