Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.
Так, на этот раз молодая жена Павлика опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Репяхова показала, как гуляет на новогодней ярмарке, где приглядела подарок для мамы Виктора Павлика - 81-летней Александры Григорьевны.
"Вот такие красивые свечечки, посмотрите. Хочу купить себе на Новый Год, и еще, Виктора Франковича маме. Вот этот ангелочек очень понравился", — рассказала Катя Репяхова.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Бросивший Огневич Андрей Задворный показал, с кем теперь проводит вечера: "Кайфуем вместе"
Кравец из "Квартал 95" обратилась к украинцам за помощью и рассказала печальные подробности: "Плачу..."
ЧП с поездами Укрзализныци, пассажиров пересаживают в автобусы: что произошло
Оборвалась жизнь знаменитого певца: сердце остановилось в середине концерта
Напомним, недавно между Катей Репяховой и Виктором Павликом произошла ссора. Она пожаловалась на то, что её муж оставил её одну в так называемой "войне" с бывшей женой Виктора Павлика - Ларисой. Однако, после этого супруги помирились, и Катя Репяхова заявила, что их семья стала только крепче.
Ранее сообщалось, Виктор Павлик посвятил песню новой жене, которая судится с его бывшей: "Моего сердца половинка..."
Также, жена Виктора Павлика после разлада в семье рассказала, чему посвятит следующий год: "Получить ещё один шанс..."
Politeka рассказывала, молодая жена Павлика пожаловалась украинцам на сорванные планы и назвала причину: "Мы не выехали..."