Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.

Так, на этот раз молодая жена Павлика опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Репяхова показала, как гуляет на новогодней ярмарке, где приглядела подарок для мамы Виктора Павлика - 81-летней Александры Григорьевны.

"Вот такие красивые свечечки, посмотрите. Хочу купить себе на Новый Год, и еще, Виктора Франковича маме. Вот этот ангелочек очень понравился", — рассказала Катя Репяхова.

Напомним, недавно между Катей Репяховой и Виктором Павликом произошла ссора. Она пожаловалась на то, что её муж оставил её одну в так называемой "войне" с бывшей женой Виктора Павлика - Ларисой. Однако, после этого супруги помирились, и Катя Репяхова заявила, что их семья стала только крепче.

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