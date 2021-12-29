Відома українська виконавиця та скрипалька Ассія Ахат розповіла Каті Осадчій у програмі "Світське життя" розповіла, що в її старшого сина народилася донька.

Як пише Politeka.net, 56-річна українська скрипалька і співачка, заслужена артистка України Ассія Ахат (справжнє ім’я Інесса Баленко) у програмі "Світське життя" розповіла Каті Осадчій, що три роки тому стала бабусею. У її старшого сина Данила народилася дівчинка, яку назвали Алісою.

Осадча запитала, як дівчинка називає співачку і чи забороняє вона казати на себе "бабуся".

"Не забороняю називати себе бабусею, але якось так сталося, що дівчинка називає мене Ассія", - розповіла Ахат.

Також співачка зізналася, що змирилася з тим, що стала бабусею у 53 роки та розповіла, що вона народила першого сина, коли її мамі було всього 38 років.

"Я зрозуміла, що нічого не зробиш. Я свою маму зробила бабусею у 38 років. У кожному поколінні у родині в нас бабусями стають дуже рано", - каже Ассія.

До того ж співачка розповіла, що вони з чоловіком дуже хотіли дівчинку й навіть зверталися до астрологів і вираховували сприятливу дату, але не склалося і в пари народився син Пилип. Тому зараз співачка дуже балує свою поки єдину внучку.

Зауважимо, що 56-річна Ассія Ахат замужем за бізнесменом та депутатом Київради ІХ скликання 63-річним Ігорем Баленком. Однак старшого сина Данила співачка народила від першого шлюбу, але із батьком чоловіка вона розійшлася, коли зустріла Баленка. У шлюбі з депутатом народила сина Пилипа.

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