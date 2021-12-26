Телеведуча Катя Осадча, зірка "Світського життя", показала свій образ для" вечора прем'єр", засвітившись з Настею Каменських та іншими знаменитостями.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча стала популярною вітчизняної телеведучої. Зірка веде "Світське життя", а також"вечір прем'єр". На нових фото в Instagram знаменитість підігріла інтерес до проекту, поділившись фото.

Для заходу Катя вибрала розкішну блакитну сукню з вирізом від стегна. Доповнила образ Осадча стильним капелюшком. На інших фото можна побачити зірку разом з Настею Каменських, Артемом Пивоваровим, а також з Wellboy.

"Починаємо святкувати разом!

Наш масштабний новорічний вечір прем'єр в ефірі вже сьогодні о 21: 00 на 1+1. Не пропустіть. Чий виступ чекаєте найбільше?",- написала Катя.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"А в Ютубі, концерт є, вже?", "Тіну Кароль", "чекаю", " чекаю Білик, а вона буде?".

Нагадаємо, вмита і без зачіски: Осадча після "Голосу країни" захотіла показати, який Горбунов бачить її вдома

А ще Politeka повідомляла, що Осадча, Приходько, Віктор Павлік та інші зірки, які стали батьками у 2021-му

Також Politeka писала, що Осадча і Полякова забули про скромність і здивували дивним танцем



