Як пише Politeka.net, Катя Осадча стала популярною вітчизняної телеведучої. Зірка веде "Світське життя", а також"вечір прем'єр". На нових фото в Instagram знаменитість підігріла інтерес до проекту, поділившись фото.
Для заходу Катя вибрала розкішну блакитну сукню з вирізом від стегна. Доповнила образ Осадча стильним капелюшком. На інших фото можна побачити зірку разом з Настею Каменських, Артемом Пивоваровим, а також з Wellboy.
"Починаємо святкувати разом!
Наш масштабний новорічний вечір прем'єр в ефірі вже сьогодні о 21: 00 на 1+1. Не пропустіть. Чий виступ чекаєте найбільше?",- написала Катя.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"А в Ютубі, концерт є, вже?", "Тіну Кароль", "чекаю", " чекаю Білик, а вона буде?".
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