Известная украинская певица и скрипачка Ассия Ахат рассказала Кате Осадчей в программе "Світське життя" рассказала, что у ее старшего сына родилась дочь.

Как пишет Politeka.net, 56-летняя украинская скрипачка и певица, заслуженная артистка Украины Ассия Ахат (настоящее имя Инесса Баленко) в программе "Світське життя" рассказала Кати Осадчей, что три года назад стала бабушкой. У ее старшего сына Даниила родилась девочка, которую назвали Алисой.

Осадчая спросила, как девочка называет певицу и запрещает ли она говорить на себя "бабушка".

"Не запрещаю называть себя бабушкой, но как-то так случилось, что девочка называет меня Ассия", - рассказала Ахат.

Также певица призналась, что смирилась с тем, что стала бабушкой в 53 года и рассказала, что она родила первого сына, когда ее маме было всего 38 лет.

"Я поняла, что ничего не сделаешь. Я свою маму сделала бабушкой в 38 лет. В каждом поколении в семье у нас бабушками становятся очень рано", - говорит Ассия.

К тому же певица рассказала, что они с мужем очень хотели девочку и даже обращались к астрологам и высчитывали благоприятную дату, но не сложилось и у пары родился сын Филипп. Поэтому сейчас певица очень балует свою пока единственную внучку.

Заметим, что 56-летняя Ассия Ахат замужем за бизнесменом и депутатом Киевсовета ІХ созыва 63-летним Игорем Баленко. Однако старшего сына Даниила певица родила от первого брака, но с отцом мужа она разошлась, когда встретила Баленко. В браке с депутатом родила сына Филиппа.

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