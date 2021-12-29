Епатажний український виконавець Melovin, який ховався у костюмі Жирафи та став переможцем шоу "Маска", зізнався, що збирається зробити із подарунками від Dzidzio.

Як пише Politeka.net, відомий український співак Костянтин Бочаров, який зробив успішну кар’єру під псевдонімом Melovin, зміг заплутати зіркових детективів шоу "Маска" Олю Полякову, Настю Каменських, Dzidzio, Олега Винника та Андрія Данилка й перемогти на проєкті. Виконавець був у костюмі ніжної Жирафи і ніхто з детективів навіть не припускав, що під маскою ховається саме Melovin.

Ба більше, Dzidzio навіть почав показувати знаки уваги Жирафі: дарував різні подарунки та букети і навіть запрошував полетіти в Португалію. Виконавець був дуже шокований, коли Жирафа зняла маску.

Ведучій залаштунків шоу "Маска" блогерці Natella Kirs Melovin розповів, що збирається зробити з подарунками.

"Я розумію, що я у будь-якому разі я у виграші. Тому що якщо продати ці подарунки та квіти, то дуже навіть добре можна на Португалію заробити", - сказав співак та додав, що подаровану магнітолу відразу забрав додому.

Також переможець "Маски" зазначив, що спершу йому пропонували маску Скандал, але він відмовився.

Рaніше Politeka писала, що реакція Винника, Каменських і Dzidzio на переможця шоу "Маска" потрапила на відео: "Їх заклинило".

Нагадаємо, що ведучий Володимир Остапчук закотив бенкет після гранд-фіналу "Маски": "Щоб ви розуміли...".

А ще Politeka повідомляла, що Зайчик, Сніжинки і не тільки: Melovin, Кошовий та інші зірки показали костюми для дитячих свят.