Як пише Politeka.net, відомий український співак Костянтин Бочаров, який зробив успішну кар’єру під псевдонімом Melovin, зміг заплутати зіркових детективів шоу "Маска" Олю Полякову, Настю Каменських, Dzidzio, Олега Винника та Андрія Данилка й перемогти на проєкті. Виконавець був у костюмі ніжної Жирафи і ніхто з детективів навіть не припускав, що під маскою ховається саме Melovin.
Ба більше, Dzidzio навіть почав показувати знаки уваги Жирафі: дарував різні подарунки та букети і навіть запрошував полетіти в Португалію. Виконавець був дуже шокований, коли Жирафа зняла маску.
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Ведучій залаштунків шоу "Маска" блогерці Natella Kirs Melovin розповів, що збирається зробити з подарунками.
"Я розумію, що я у будь-якому разі я у виграші. Тому що якщо продати ці подарунки та квіти, то дуже навіть добре можна на Португалію заробити", - сказав співак та додав, що подаровану магнітолу відразу забрав додому.
Також переможець "Маски" зазначив, що спершу йому пропонували маску Скандал, але він відмовився.
Рaніше Politeka писала, що реакція Винника, Каменських і Dzidzio на переможця шоу "Маска" потрапила на відео: "Їх заклинило".
Нагадаємо, що ведучий Володимир Остапчук закотив бенкет після гранд-фіналу "Маски": "Щоб ви розуміли...".
А ще Politeka повідомляла, що Зайчик, Сніжинки і не тільки: Melovin, Кошовий та інші зірки показали костюми для дитячих свят.