Українські знаменитості показали, в яких нарядах відвідували шкільні новорічні свята, підкоривши архівними фотографіями зі свят.

Як пише Politeka.net, добірка дитячих знімків знаменитостей з'явилася на сторінці програми «Життя відомих людей» в Instagram.

Серед тих, хто опинився в добірці, особливо виділяється фото зірки студії "Квартал 95" Євгенія Кошового. Артист, якого більшість українців бачили тільки з лисиною, в дитинстві носив милу стрижку з короткою рівною чубчиком. На свято він надів костюм Зайчика з великими вушками.

Милий наряд для новорічного свята показав також популярний співак Melovin. Він позував поруч з ялинкою і Дідом Морозом в синьому костюмі і з "короною" на голові.

Співачка Таянна Решетняк, а також зірки "Жіночого кварталу" Віра Кекелія і Ірина Сопонару приміряли на себе костюми ошатних Сніжинок. А ось ведучий Руслан Синичкин позував у костюмі Арлекіно.

Також у добірці можна побачити фото ведучих Нелі Шовкопляс і Дмитра Комарова.

"Ким були зірки на новорічних виставах в дитячому садку? Хто грав Арлекіно, сніжинку або навіть справжню зимову принцесу? Ми заглянули в минуле українських знаменитостей і виявили атмосферні святкові фотографії", - йдеться в підписі до знімків.

Нагадаємо, Melovin звернувся до українців після перемоги на шоу "Маска".

Як повідомляла Politeka, епатажний Melovin похвалився пухнастою красунею.

Також Politeka писала, що Melovin зізнався, що йому довелося пережити під час зйомок "Маски" в незручному костюмі.