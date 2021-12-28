Відомий український співак Melovin, який ховався у костюмі Жирафи на шоу "Маска", показав реакцію зіркових детективів проєкту, коли він зняв маску.

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram популярний український співак Melovin (справжнє ім’я Костянтин Бочаров) показав реакцію зіркових детективів шоу "Маска" Олі Полякової, Олега Винника, Dzidzio, Насті Каменських та Андрія Данилко, коли він зняв Маску Жирафи.

Як бачимо, зіркові детективи не очікували побачити Melovin’а у костюмі Жирафи.

У коментарях українці обговорили їхню реакцію на це.

"Вираз лиця Дзідзьо незабутній😂. Молодець Мел. По тобі Оскар плаче🏆👍🤣", "На це можна дивитися вічно! 😂 У Дзідзьо німий ступор, у Насті істерика, про Олю я взагалі промовчу 😂😂😂😂 Андрій Михайлович, здається, офіційно записався в меловінатори! Розучуємо його тріумфальний танець 😂", "Реакція детективів просто безцінна😍🔥 Особливо Дзідзьо😂 Мел, ти неймовірний👏❤️", "Це можна переглядати вічно🔥🔥🔥 Правда від усмішки вже м'язи болять і щелепа зводить", "Мел, можу з упевненістю сказати, що такої реакції суддів більше ніхто не зможе викликати в інших сезонах 😂. Це було дуже епічно 😍", " Кричала вчора як не в себе 😂 Ну це реально був епічний момент))", "Хахаха.😂 Реацію Дзідзьо чекала весь сезон. Браво маестро, детективи слів не могли підібрати 😂😂😂", " Епогей, як їх заклинило, забули всі слова! Данилко молодець, не розгубився, щиро тішився за тебе. Його ритуальний танець був чудовий 😂😂", - написали в мережі.

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