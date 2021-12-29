Эпатажный украинский исполнитель Melovin, который прятался в костюме Жирафа и стал победителем шоу "Маска", признался, что собирается сделать с подарками от Dzidzio.

Как пишет Politeka.net, известный украинский певец Константин Бочаров, который сделал успешную карьеру под псевдонимом Melovin, смог запутать звездных детективов шоу "Маска" Олю Полякову, Настю Каменских, Dzidzio, Олега Винника и Андрея Данилко и победить на проекте. Исполнитель был в костюме нежной Жирафы и никто из детективов даже не предполагал, что под маской скрывается именно Melovin.

Более того, Dzidzio даже начал показывать знаки внимания Жирафе: дарил разные подарки и букеты и даже приглашал полететь в Португалию. Исполнитель был очень шокирован, когда Жирафа сняла маску.

Ведущей закулисья шоу "Маска" блогер Natella Kirs Melovin рассказал, что собирается сделать с подарками.

"Я понимаю, что я в любом случае я в выигрыше. Потому что если продать эти подарки и цветы, то очень даже хорошо можно на Португалию заработать", - сказал певец и добавил, что подаренную магнитолу сразу забрал домой.

Также победитель "Маски" отметил, что сперва ему предлагали маску Скандал, но он отказался.

Ранее Politeka писала, что реакция Винника, Каменских и Dzidzio на победителя шоу "Маска" попала на видео: "Их заклинило".

Напомним, что ведущий Владимир Остапчук закатил пир после гранд-финала "Маски": "Чтобы вы понимали...".

А еще Politeka сообщала, что Зайчик, Снежинки и не только: Melovin, Кошевой и другие звезды показали костюмы для детских праздников.