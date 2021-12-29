Как пишет Politeka.net, известный украинский певец Константин Бочаров, который сделал успешную карьеру под псевдонимом Melovin, смог запутать звездных детективов шоу "Маска" Олю Полякову, Настю Каменских, Dzidzio, Олега Винника и Андрея Данилко и победить на проекте. Исполнитель был в костюме нежной Жирафы и никто из детективов даже не предполагал, что под маской скрывается именно Melovin.
Более того, Dzidzio даже начал показывать знаки внимания Жирафе: дарил разные подарки и букеты и даже приглашал полететь в Португалию. Исполнитель был очень шокирован, когда Жирафа сняла маску.
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Ведущей закулисья шоу "Маска" блогер Natella Kirs Melovin рассказал, что собирается сделать с подарками.
"Я понимаю, что я в любом случае я в выигрыше. Потому что если продать эти подарки и цветы, то очень даже хорошо можно на Португалию заработать", - сказал певец и добавил, что подаренную магнитолу сразу забрал домой.
Также победитель "Маски" отметил, что сперва ему предлагали маску Скандал, но он отказался.
Ранее Politeka писала, что реакция Винника, Каменских и Dzidzio на победителя шоу "Маска" попала на видео: "Их заклинило".
Напомним, что ведущий Владимир Остапчук закатил пир после гранд-финала "Маски": "Чтобы вы понимали...".
А еще Politeka сообщала, что Зайчик, Снежинки и не только: Melovin, Кошевой и другие звезды показали костюмы для детских праздников.