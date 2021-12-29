Відома українська співачка Тіна Кароль дала інтерв’ю ведучому програми "Зірковий шлях" Даніелю Салему, у якому зізналася, що в неї, насправді, немає друзів.

Як пише Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль прийшла на студії програми "Зірковий шлях" та поговорила із ведучим Даніелем Салемом, який був її підопічним на шоу "Голос країни", про особисте. Ведучий зачепив тему дружби і Тіна Кароль зізналася, що вона самітниця: у неї немає найкращих друзів і вона не знає справжньої дружби. За словами Кароль, якщо ти називаєш когось найкращим другом, то очікуєш чогось від цієї людини, а люди усі різні.

"Це реально мій такий пробіл. Я би цьому дуже хотіла навчитися – по-справжньому дружити. Хоча я щира, але я не ділюся секретами, я ніколи не ділитимуся секретами", - сказала Тіна Кароль.

Після смерті свого чоловіка Євгена Огіра Тіна Кароль довгі роки не говорила про особисте. Цього року співачка сказала, що вона відкрита до нових стосунків. Так, Даніель Салем спитав, чи коли-небудь Кароль вийде заміж і чи дізнається про це Україна.

"Ні, це буде секрет", - сказала співачка.

Окрім цього, Кароль згадала про свого сина Веніаміна, який живе та навчається у Великій Британії. Вона зазначила, що там він живе в українській родині і невдовзі повернеться на Батьківщину.

Співачка зізналася, що відправила єдиного сина у Британію, що "дати йому основу", виховати лідера, але, переконує Кароль, він не мажор і не мамин син.

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