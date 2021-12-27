Як передає Politeka.net, Тіна Кароль постійно показує в Instagram короткі ролики для залучення уваги. Якщо ж раніше вона уникала таких моментів, то тепер навпаки робить акцент на своїх відео в мережі, щоб її обговорювали фанати.

Цього разу перед зйомками чергового проекту Кароль вирішила похвалитися своїм вдалим макіяжем. Так, артистка блиснула образом в червоному вбранні і показала в черговий раз, чому їй добре в даному відтінку. Не секрет, що це улюблений колір співачки і вона навіть випустила марку помади з даними відтінком.

"Ці чортики в очах знову щось затівають!! ❤ ️ ❤ ; Супер; а що придумала, очі видають; Тіна, ви справжня, чесна , порядна, тому вас не запросила Осадча на свої шоу, а даремно - рейтинг їх падає, удачі в новому році».

Раньше співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль лежить на підлозі і крутиться з телефонною трубкою, в яку співає рядки зі своєї нової пісні "Поцілунок на фарт".

Варто відзначити, що співачка позує перед камерою в шикарному вбранні. На Тіні Кароль чорне довге плаття, яке обтягує її пишні форми і підкреслює достоїнства фігури.

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