Известная украинская певица Тина Кароль дала интервью ведущему программы "Зірковий шлях" Даниэлю Салему, в котором призналась, что у нее, на самом деле, нет друзей.

Как пишет Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль пришла на студии программы "Зірковий шлях" и поговорила с ведущим Даниэлем Салемом, который был ее подопечным на шоу "Голос країни", о личном. Ведущий затронул тему дружбы и Тина Кароль призналась, что она затворница: у нее нет лучших друзей и она не знает настоящей дружбы. По словам Кароль если ты называешь кого-то лучшим другом, то ожидаешь чего-то от этого человека, а люди все разные.

"Это реально мой такой пробел. Я бы очень хотела научиться по – настоящему дружить. Хотя я искренняя, но я не делюсь секретами, я никогда не буду делиться секретами", - сказала Тина Кароль.

После смерти своего мужа Евгения Огира Тина Кароль долгие годы не говорила о личном. В этом году певица сказала, что она открыта к новым отношениям. Так, Даниэль Салем спросил, если когда-нибудь Кароль выйдет замуж, узнает ли об этом Украина.

"Нет, это будет секрет", - сказала певица.

Кроме этого, Кароль вспомнила о своем сыне Вениамине, который живет и учится в Великобритании. Она отметила, что там он живет в украинской семье и вскоре вернется на Родину.

Певица призналась, что отправила единственного сына в Британию, что "дать ему основу", воспитать лидера, но, убеждает Кароль, он не мажор и не мамин сын.

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