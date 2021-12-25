Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є популярною вітчизняною співачкою, що отримала звання Народної артистки України. Зірка в цьому році встигла випустити три альбоми - "Красиво"," Молода кров "і подвійний рай", а також знялася в двох кліпах на пісні"Скандал і " Хороший хлопець". Також співачка часто знімається в шоу на телебаченні і серіалах і фільмах, але не забуває і про соціальні мережі, де веде активно блог. Так, в новому сторіс в Instagram Кароль показала новий образ.

На новому фото Тіна була в білому костюмі. Кароль стояла біля новорічної ялинки, вражаючи стильним образом. Як можна зрозуміти, артистка прийшла на студію "Зірковий шлях". Зірку сфотографували в повний зріст і Кароль змогла продемонструвати витончену фігуру.

Фолловери не змогли поставити лайки і написати коментарі, адже в сторіс подібних можливостей немає.

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