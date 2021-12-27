Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є успішною співачкою. Зірка нещодавно випустила новий міні-альбом "подвійний рай", до якого продовжує підігрівати інтерес. Цей раз не став винятком, адже Кароль опублікувала відео в Instagram, на якому радувала співом під гітару.

На кадрах Тіна сиділа на пуфі поруч з гітаристом. Зірка виконувала пісню" Город", позуючи на тлі новорічних прикрас. Поруч сиділа велика біла собака, яку в кінці відео Кароль помацала, після чого вона пішла з кадру.

"Напередодні новорічних свят хочу вас радувати і дивувати ще частіше. Знаю, що вам так сильно полюбилася акустика альбому "подвійний рай", тому ловіть такий ніжний, затишний і чарівний "місто" тут", - написала Тіна.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Як песика звуть?", "Так ніжно і з собачкою так затишно"," Атмосфера прям дуже-дуже", " кожен раз мурашки... акустика-окреме мистецтво!", "Як же красиво, акустика це найкраще, що може бути, слухала б і слухала(що якраз і роблю)".

Нагадаємо, Кароль у червоному влаштувала сеанс зваблювання, показавши форми поблизу

А ще Politeka повідомляла, що Кароль в обтягуючій сукні показала, як правильно спокушати

Також Politeka писала, що Кароль у червоному вбранні показала, як можна спокусити поглядом



