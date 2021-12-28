Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом, він виступає в групі "MOZGI" зі своїми колегами. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Нещодавно стало відомо, що Потап став тренером у новому сезоні проєкту "Голос країни".

Так, цього разу артист опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Потап здивував своєю появою на кухні популярного шоу "МастерШеф". Як розповів артист, скоро з'явиться випуск з його участю, куди він сам напросився.

"Хлопців, Новорічний марафон триває зйомками. Є передача, в яку я попросився сам. Дивіться, я у свята святих "Мастершефной", - розповів Потап.

"Все по-справжньому, люди тільки що готували страви, засновані на моїх піснях. Ви всі знаєте, що ми займаємося професійно їжею. Особисто я професійний єдун", - пожартував артист.

"Дивіться, скоро буде в ефірі", - заінтригував Потап.

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