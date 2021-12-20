Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) является не только украинским популярным исполнителем, но и продюсером. В этом году Алексей решил снова прийти на "Голос країни" и быть тренером. Несколько лет назад Потап уже был на шоу, но вместе с Настей Каменских. В новой публикации в Инстаграм Алексей рассказал, чего ждет от шоу.

"Поздравляю Всех Любителей проекта «Голос Страны»

Сегодня мы начинаем снимать 12-й сезон легендарного шоу

У меня большие планы!

Популярные статьи сейчас

Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"

Решетник не устоял перед бабушкой "Холостяка" Заливако, которой исполнилось 100 лет: "Жду на проекте..."

Репяхова после намека на расставание с Павликом впечатлила новостями: «Нашла у сыночка…»

Экс-фаворит Огневич рассказал, что у нее было с Задворным на самом деле: "Я с ним говорил после финала..."

Тело популярной певицы нашли под окнами отеля, ей было всего 35 лет: детали трагического инцидента
Показать еще

Я хочу найти эксклюзивные голоса, которые поразят и завоюют сердца в первую очередь украинских зрителей.

Мои цели не изменились! я хочу Чтобы наши артисты представляли Украину по всему Миру и Украинцы, мы! ими гордились!

Я иду на Голос, чтобы найти человека, с которым украинский язык будет звучать по всей Планете!

На любой сцене, на стадионе, театре или мюзикле, я хочу, чтобы все знали – это Наши!", - написал Потап.

Напомним, Потап, войдя в раж на празднике Осадчей и Горбунова, залез на колени к ведущему

А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа засветилась на концерте российского рэпера Басты, как он попал в Киев

Также Politeka писала, что муж Каменских Потап похвастался общей работой с известными артистами