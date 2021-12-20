Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) является не только украинским популярным исполнителем, но и продюсером. В этом году Алексей решил снова прийти на "Голос країни" и быть тренером. Несколько лет назад Потап уже был на шоу, но вместе с Настей Каменских. В новой публикации в Инстаграм Алексей рассказал, чего ждет от шоу.
"Поздравляю Всех Любителей проекта «Голос Страны»
Сегодня мы начинаем снимать 12-й сезон легендарного шоу
У меня большие планы!
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Я хочу найти эксклюзивные голоса, которые поразят и завоюют сердца в первую очередь украинских зрителей.
Мои цели не изменились! я хочу Чтобы наши артисты представляли Украину по всему Миру и Украинцы, мы! ими гордились!
Я иду на Голос, чтобы найти человека, с которым украинский язык будет звучать по всей Планете!
На любой сцене, на стадионе, театре или мюзикле, я хочу, чтобы все знали – это Наши!", - написал Потап.
Напомним, Потап, войдя в раж на празднике Осадчей и Горбунова, залез на колени к ведущему
А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа засветилась на концерте российского рэпера Басты, как он попал в Киев
Также Politeka писала, что муж Каменских Потап похвастался общей работой с известными артистами