Алексей Потапенко (Потап) рассказал о старте съемок 12-го сезона "Голосу країни" и своих ожиданиях от проекта.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) является не только украинским популярным исполнителем, но и продюсером. В этом году Алексей решил снова прийти на "Голос країни" и быть тренером. Несколько лет назад Потап уже был на шоу, но вместе с Настей Каменских. В новой публикации в Инстаграм Алексей рассказал, чего ждет от шоу.

"Поздравляю Всех Любителей проекта «Голос Страны»

Сегодня мы начинаем снимать 12-й сезон легендарного шоу

У меня большие планы!

Я хочу найти эксклюзивные голоса, которые поразят и завоюют сердца в первую очередь украинских зрителей.

Мои цели не изменились! я хочу Чтобы наши артисты представляли Украину по всему Миру и Украинцы, мы! ими гордились!

Я иду на Голос, чтобы найти человека, с которым украинский язык будет звучать по всей Планете!

На любой сцене, на стадионе, театре или мюзикле, я хочу, чтобы все знали – это Наши!", - написал Потап.

Напомним, Потап, войдя в раж на празднике Осадчей и Горбунова, залез на колени к ведущему

А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа засветилась на концерте российского рэпера Басты, как он попал в Киев

Также Politeka писала, что муж Каменских Потап похвастался общей работой с известными артистами



