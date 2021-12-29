Як передає Politeka.net, Катя Репяхова є дружиною відомого українського артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився з 27-річною дівчиною у 2020-му році. Більше пів року тому у них народився син - Михайло.
Так, цього разу молода дружина Віктора Павлика опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Репяхова після сварки з чоловіком вирушила на примірки нового одягу.
"Без шопінгу нікуди", — підмітила Катя Репяхова.
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"Що не робиш заради того, щоб поміряти високі чобітки", — з посмішкою розповіла дружина Павлика.
"Давно шукала маленьку чорну ошатну сумочку. Я багато працювала і заслужила на подарунки сама собі", - висловилася Катя Репяхова.
Нагадаємо, що нещодавно Катя Репяхова поскаржилася на те, що чоловік її не підтримав у "війні" з його колишньою дружиною Ларисою. Однак, нещодавно вони помирилися і за словами Реп'яхової, це тільки зміцнило Їхні стосунки.
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