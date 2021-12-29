Как передает Politeka.net, Катя Репяхова является женой известного украинского артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Более полугода назад у них родился сын - Михаил.
Так, на этот раз молодая жена Виктора Павлика опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Репяхова после ссоры с мужем отправилась на примерки новой одежды.
"Без шопинга никуда", — подметила Катя Репяхова.
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"Что не делаешь ради того, чтобы померить высокие сапожки", — с улыбкой рассказала жена Павлика.
"Давно искала маленькую черную нарядную сумочку. Я много работала и заслужила на подарки сама себе", — высказалась Катя Репяхова.
Напомним, что недавно Катя Репяхова пожаловалась на то, что муж её не поддержал в "войне" с его бывшей женой Ларисой. Однако, недавно они помирились и по словам Репяховой, это только укрепило их отношения.
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