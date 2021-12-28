Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є популярним молодим артистом. Співак прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант. Як відомо, зараз артист розривається між Одесою і Києвом через виступи.

Так, цього разу 16-річний переможець шоу "Співають всі" опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Муаяд Абдельрахім в аеропорту задивився і задумався про крадіжку шикарної новорічної ялинки. Співак задався питанням, як це зробити, щоб ніхто не побачив.

"Ялинка насправді красива. От би мені її собі додому забрати в Одесу. Але як це зробити так, щоб ніхто не помітив, поясніть мені, будь ласка", - попросив Муаяд Абдельрахім.

"Ну як це зробити?", — задається питанням переможець шоу "Співають всі".

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