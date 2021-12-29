Як пише Politeka.net, Дмитро Дікусар є популярним українським хореографом і танцюристом. Зірка кілька разів брав участь в шоу" Танці з зірками", але так і не зміг перемогти в проекті, а максимально високе місце займав - друге. А в новому інтерв'ю "Зірковому шляху" Дмитро розповів, яка травма йому могла закрити дорогу до паркету і популярності.
Як виявилося, Дмитро в 14 років ставав на шпагат і через це у нього трапилася травма.
"Була травма сідничного нерва. Десь півроку я не міг нормально ходити. Так, звичайно, лікарі то взагалі, коли ти до них приходиш з якоюсь проблемою. Перше, що вони роблять, відразу тебе готують до того, що: "Ну все, спорт закінчився. Це погано вплине на ваші тренування. Ви повинні закінчити...",- сказав Дмитро.
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Але Дікусар не послухав лікарів і повернувся до танців. А в 17 знову отримав травму, яка могла обійтися не тільки кар'єрою, а й здоров'ям.
"У мене було зміщення п'ятого поперекового хребта. Я збирав речі додому в Одесу, повзаючи, тому що стояти я не міг, тому зараз я можу танцювати до того моменту, поки я можу тренуватися в тренажерному залі. Коли я не тренуюся і м'язи не в тонусі, весь хребет має якісь недоліки...",- сказав Дікусар.
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