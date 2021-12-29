Как пишет Politeka.net, Дмитрий Дикусар является популярным украинским хореографом и танцором. Звезда несколько раз брал участие в шоу "Танці з зірками", но так и не смог победить в проекте, а максимально высокое место занимал - второе. А в новом интервью "Зірковому шляху" Дмитрий рассказал, какая травма ему могла закрыть дорогу к паркету и известности.
Как оказалось, Дмитрий в 14 лет становился на шпагат и из-за этого у него случилась травма.
"Была травма седалищного нерва. Где-то полгода я не мог нормально ходить. Да, конечно, врачи то вообще, когда ты к ним приходишь с какой-то проблемой. Первое, что они делают, сразу тебя готовят к тому, что: "Ну все, спорт закончился. Это плохо повлияет на ваши тренировки. Вы должны закончить...", - сказал Дмитрий.
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Но Дикусар не послушал врачей и вернулся к танцам. А в 17 снова получил травму, которая могла обойтись не только карьерой, но и здоровьем.
"У меня было смещение пятого поясничного позвоночника. Я собирал вещи домой в Одессу, ползая, потому что стоять я не мог, потому сейчас я могу танцевать до того момента, пока я могу тренироваться в тренажерном зале. Когда я не тренируюсь и мышцы не в тонусе, весь позвоночник имеет какие-то недостатки...", - сказал Дикусар.
Напомним, Дикусар, который тренировал Каменских и других звезд, раскрыл, сколько берет за урок
А еще Politeka сообщала, что Дикусар вышел на связь после поражения на "Танцях з зірками"
Также Politeka писала, что Дмитрий Дикусар отметился на празднике своей экс-жены Шоптенко