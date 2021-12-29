Танцор и хореограф Дмитрий Дикусар, который неоднократно участвовал в шоу "Танці з зіркками", разоткровенничался о травме, которая могла изменить его жизнь.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Дикусар является популярным украинским хореографом и танцором. Звезда несколько раз брал участие в шоу "Танці з зірками", но так и не смог победить в проекте, а максимально высокое место занимал - второе. А в новом интервью "Зірковому шляху" Дмитрий рассказал, какая травма ему могла закрыть дорогу к паркету и известности.

Как оказалось, Дмитрий в 14 лет становился на шпагат и из-за этого у него случилась травма.

"Была травма седалищного нерва. Где-то полгода я не мог нормально ходить. Да, конечно, врачи то вообще, когда ты к ним приходишь с какой-то проблемой. Первое, что они делают, сразу тебя готовят к тому, что: "Ну все, спорт закончился. Это плохо повлияет на ваши тренировки. Вы должны закончить...", - сказал Дмитрий.

Но Дикусар не послушал врачей и вернулся к танцам. А в 17 снова получил травму, которая могла обойтись не только карьерой, но и здоровьем.

"У меня было смещение пятого поясничного позвоночника. Я собирал вещи домой в Одессу, ползая, потому что стоять я не мог, потому сейчас я могу танцевать до того момента, пока я могу тренироваться в тренажерном зале. Когда я не тренируюсь и мышцы не в тонусе, весь позвоночник имеет какие-то недостатки...", - сказал Дикусар.

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