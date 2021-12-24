Известный украинский хореограф и танцор Дмитрий Дикусар, после своего проигрыша с Ольгой Харлан на "Танцях з зірками", вышел на связь.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Дикусар является известным танцором и хореографом. Также, известно, что он бывший муж известной певицы Ирины Билык и хореографа Алены Шоптенко. Он уже не в первый раз выходит на паркет шоу "Танці з зірками", и на этот раз его напарницей стала фехтовальщица Ольга Харлан, с которой он занял второе место в финале.

Так, на этот раз хореограф опубликовал новое фото. На кадре Дмитрий Дикусар показал себя. Под публикацией он решил обратиться к украинцам после своего поражения на шоу "Танці з зірками".

"Я соскучился! А значит, надо увидеться !!🙂

Напишите удобный день и время.

В сторис сделаю опрос. Пишите всё, что вас интересует, тревожит и просто мысли. Всех обнял!!", — пишет Дмитрий Дикусар.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Очень жду вас в гости в Днепр. Вы самый лучший из всех", "Нас слишком много, всех не обнимешь", "Это явно для какой-то одной девушки сообщение)", "Вами в танце, можно любоваться бесконечно. Вы гармоничны и галантны. Хочется вас поздравить и пожелать, чтобы жизнь была гармонична во всем и талант и ваша Красота делали".

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