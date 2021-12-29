Відома українська співачка Оля Полякова розповіла шанувальникам, що Новий рік 2022 буде зустрічати далеко від дому без чоловіка та дочок Аліси і Маші.

Як пише Politeka.net, епатажна 37-річна українська співачка, блогерка та акторка Оля Полякова зізналася, що Новий рік зустрічатиме далеко від сім’ї – на роботі у Буковелі. Про це виконавиця розповіла за лаштунками шоу "Музична платформа", яке вийде в ніч з 31 грудня на 1 січня.

Співачка зазналися, що додому вона повернеться аж на Різдво і розповіла, як вони з чоловіком та дітьми його святкують.

"Я не дуже релігійна людина, думаю, ви це вже зрозуміли по моїх піснях. Але Різдво і Великдень ми святкуємо. На Різдво зазвичай збираємось і вечеряємо. А на Великдень – печемо паски та святимо крашанки. Мабуть, це і все!" – сказала Оля Полякова.

За словами співачки, 2021 рік був для неї дуже плідний: вона була зірковим детективом на шоу "Маска", завершила концертний тур, написала книгу та зняла фільм разом із Dzidzio "Зірки за обміном", а також випустила лінійку власної косметики.

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