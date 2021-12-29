Як пише Politeka.net, епатажна 37-річна українська співачка, блогерка та акторка Оля Полякова зізналася, що Новий рік зустрічатиме далеко від сім’ї – на роботі у Буковелі. Про це виконавиця розповіла за лаштунками шоу "Музична платформа", яке вийде в ніч з 31 грудня на 1 січня.
Співачка зазналися, що додому вона повернеться аж на Різдво і розповіла, як вони з чоловіком та дітьми його святкують.
"Я не дуже релігійна людина, думаю, ви це вже зрозуміли по моїх піснях. Але Різдво і Великдень ми святкуємо. На Різдво зазвичай збираємось і вечеряємо. А на Великдень – печемо паски та святимо крашанки. Мабуть, це і все!" – сказала Оля Полякова.
За словами співачки, 2021 рік був для неї дуже плідний: вона була зірковим детективом на шоу "Маска", завершила концертний тур, написала книгу та зняла фільм разом із Dzidzio "Зірки за обміном", а також випустила лінійку власної косметики.
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Рaніше Politeka писала, що реакція Винника, Каменських і Dzidzio на переможця шоу "Маска" потрапила на відео: "Їх заклинило".
Нагадаємо, що новий сезон "Голосу країни", українці збунтувалися проти одного з тренерів: "Сильно багато понтів".
А ще Politeka повідомляла, що Полякова, DZIDZIO, Jerry Heil та інші потрапили під роздачу: "На більше не здатні".