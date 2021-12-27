Як повідомляє Politeka.net, на сторінці шоу "Голос країни" в Instagram опублікували фотографію популярної української співачки Олі Полякової, яка стала зірковим тренером проекту. На знімку зірка відображена в тренерському кріслі в першому ефірі.
У підписі до публікації процитували пост Олі з її сторінки, якій вона ділилася радістю, що увійшла до тренерського складу проекту. "Я давно мріяла бути в "Голосі країни", і, нарешті, це сталося. Тепер це для мене велика відповідальність: "Голос країни – - серйозний проект, в який потрібно занурюватися повністю", - зазначила Полякова.
У коментарях до публікації почалася бурхлива дискусія, в якій українці виступили проти Полякової. "Не подобається вона, сильно багато понтів", "Занадто багато скрізь Полякової. Яке шоу не візьми, скрізь вона", "Замість того, щоб взяти Юлію Саніну, вони посадили в крісло Полякову", "Дивитися це шоу бажання взагалі немає. Полякова все псує. Просто бісить", "Жесть, шоу зіпсовано", "Полякова? Через неї це шоу не буду дивитися", "Взагалі шоу дивитися не буду".
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