Телеведуча Катя Осадча, яка в 2021 році народила третього сина, показала себе в новому образі від подружки Насті Каменських.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча і Юрій Горбунов одружилися кілька років тому. Катя в 2017 році народила йому сина Івана, а в 2021 році з'явився другий син Данило. У телеведучої є і третій син від минулих відносин-Ілля, якому вже 19 років. Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим дружать з Потапом і Настею Каменських, які одружилися в 2019 році. У Каменських є подружка Анна Андрійчук, колишня дружина Олексія Завгороднього (позитиву) ЖКС-соліста "Время и Стекло", яка займається дизайном одягу. На нових сторіс Катя показала, яке вбрання приміряла від Андрійчук.

На фото Катя була в толстовці, штанях і кросівках. Зірка стояла біля новорічної ялинки, демонструючи свій лук.

"Мій ідеальний новорічний наряд. Спасибі", - написала Катя, звертаючись до Анни Андрійчук.

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