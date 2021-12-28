Як пише Politeka.net, Катя Осадча і Юрій Горбунов одружилися кілька років тому. Катя в 2017 році народила йому сина Івана, а в 2021 році з'явився другий син Данило. У телеведучої є і третій син від минулих відносин-Ілля, якому вже 19 років. Катя Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим дружать з Потапом і Настею Каменських, які одружилися в 2019 році. У Каменських є подружка Анна Андрійчук, колишня дружина Олексія Завгороднього (позитиву) ЖКС-соліста "Время и Стекло", яка займається дизайном одягу. На нових сторіс Катя показала, яке вбрання приміряла від Андрійчук.
На фото Катя була в толстовці, штанях і кросівках. Зірка стояла біля новорічної ялинки, демонструючи свій лук.
"Мій ідеальний новорічний наряд. Спасибі", - написала Катя, звертаючись до Анни Андрійчук.
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