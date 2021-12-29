Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка веде успішний блог у своєму Instagram, показала шанувальникам, який вигляд має зранку і розкрила свій секрет.

Як пише Politeka.net, 34-річна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом із Сергієм Притулою веде розважальне шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі", веде успішний блог у соціальній мережі Instagram, де за нею слідкує 3,7 мільйони людей. Так, Нікітюк ділиться із шанувальниками особистими світлинами та розповідає про свій день.

Цього разу телеведуча показала шанувальникам, як виглядає зранку. Так, Леся лежала у ліжку та була без макіяжу. На ній була красива нічна сорочка персикового кольору із кружевом.

Далі Нікітюк опублікувала ще одну сторіс та розповіла свій секрет ідеального вигляду зранку.

"Коли фільтр зранку рятує", - у своєму стилі пожартувала Леся Нікітюк.

Нагадаємо, що нещодавно Нікітюк знялася у кліпі Олександра Пономарьова на колядку "Христос народився".

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