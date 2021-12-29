Як пише Politeka.net, 34-річна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом із Сергієм Притулою веде розважальне шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі", веде успішний блог у соціальній мережі Instagram, де за нею слідкує 3,7 мільйони людей. Так, Нікітюк ділиться із шанувальниками особистими світлинами та розповідає про свій день.
Цього разу телеведуча показала шанувальникам, як виглядає зранку. Так, Леся лежала у ліжку та була без макіяжу. На ній була красива нічна сорочка персикового кольору із кружевом.
Далі Нікітюк опублікувала ще одну сторіс та розповіла свій секрет ідеального вигляду зранку.
"Коли фільтр зранку рятує", - у своєму стилі пожартувала Леся Нікітюк.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
Репяхова після бурхливої сварки з Віктором Павликом купила подарунок його 81-річній мамі: "Подивіться..."
Кошовий, Ткач та інші влаштували переполох у нічному клубі: дружина продюсера "Квартал 95" все зняла
19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина зняли з коляскою: "Татко найкрутіший"
Андрій Задворний, який кинув Огневич, показав, з ким тепер проводить вечори: "Кайфуємо разом"
Нагадаємо, що нещодавно Нікітюк знялася у кліпі Олександра Пономарьова на колядку "Христос народився".
Рaніше Politeka писала, що Леся Нікітюк показала, як підготувала свій холостяцький дім до Нового року: "Залишилося...".
Нагадаємо, що сумна Леся Нікітюк показала, як проводить вечір: "Не буде, я..."
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк в ефектному міні і ботфортах зняли в компанії відомого красеня: "Пора розкрити таємницю...".