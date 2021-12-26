Леся Нікітюк, зірка шоу "Хто зверху?" і "Хто проти блондинок?", показала, як сумує, поділившись з українцями.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала дуже популярною після проекту"Орел або Решка". Зараз знаменитість знімається в проектах " Хто зверху?"і" Хто проти блондинок?", будучи зіркою "Нового каналу". Не забуває Леся і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому сторіс Леся показала тільки стіл. На ньому стояла пляшка вина і келих, в якому був Налитий напій. А також в самому низу кадру можна побачити дві капсули.

"Сьогодні розпакувань не буде. Я сумую", - лаконічно написала Нікітюк.

До цього Леся з'являлася в халаті. На обличчі у красуні була маска, а під очима чорні патчі. Нікітюк позувала на тлі листяної стіни.

"Доброго ранку", - написала зірка.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс подібних інструментів для взаємодії з автором немає.

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